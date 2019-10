Exclusief voor abonnees Kompany niet inzetbaar 19 oktober 2019

Het wordt meteen puzzelen achterin. Luckassen is geschorst, terwijl Kompany volgens Vercauteren "niet inzetbaar" is. "Voor Kompany is het moeilijk om er een datum of match op te plakken. We willen gewoon dat hij zo goed mogelijk terugkomt, we willen geen risico's nemen", sprak Vercauteren. Ook Nasri is nog minstens een maand out met een blessure aan de hamstrings. Vlap en Didillon waren de voorbije dagen ziek en zijn onzeker. Vercauteren gaf aan te rekenen op Trebel, die enkel op Club mocht meedoen. "Er is geen zaak-Trebel. Adrien maakt zoals iedereen deel uit van de groep en is selecteerbaar." (PJC)

