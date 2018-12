Kompany Mister 24% 17 december 2018

Morgen, in de Carabao Cup tegen Leicester, mag Vincent Kompany (32) wellicht nog eens opdraven, maar zaterdag tegen Everton viel hij naast de kern. Pep Guardiola had geen plaats op de bank. Kompany tekende ondertussen een contract bij de nieuwe kledijsponsor van de City Group, Puma, en hoopt ook volgend seizoen nog aan de slag te zijn in Manchester, maar hij speelt dit seizoen in minder dan één match op de vier. De speelminutenteller staat op 24% van het totaal.