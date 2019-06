Exclusief voor abonnees Kompany mist eerste oefenduel Anderlecht wegens vakantie 08 juni 2019

00u00 0

Het zal de ticketverkoop geen goed doen. Vincent Kompany past voor de eerste oefenwedstrijd van Anderlecht. Op 22 juni speelt paars-wit de derby op het veld van RWDM, maar dat zal dus zonder de nieuwe speler-coach zijn. Kompany heeft immers vakantie tot en met 24 juni. Mogelijk is hij er dus wel bij tegen Oudenaarde op 29 juni. Bij de stage in Venlo vanaf 1 juli is hij sowieso present.