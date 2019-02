Kompany mikt op 1 miljoen euro voor daklozen 08 februari 2019

Als het van Vincent Kompany afhangt, brengen zijn initiatieven om de daklozen in Manchester te helpen straks meer dan 1 miljoen euro op. Het galadiner met veiling bracht ongeveer 250.000 euro op. De komende maanden staan nog inzamelingsacties van Tackle 4 MCR gepland, waaronder Kompany's testimonial - een wedstrijd waarin hij wordt gehuldigd voor zijn tien jaar bij City. De volledige opbrengst van die match, minus de organisatiekosten, wordt ook doorgestort aan het Bed Every Night-fonds van de burgemeester van Manchester. "Ik ben ambitieus", zegt Kompany. "Als we tussen een half en een miljoen pond (1,1 miljoen euro, red.) kunnen inzamelen, zal ik gematigd tevreden zijn. Het zal het probleem van dakloosheid niet helemaal de wereld uithelpen, maar toch... Ik wil zoveel mogelijk inzamelen." Op het internet deden berichten de ronde dat Kompany zijn volledige jaarloon van 8 miljoen euro zou afstaan, maar dat bleek nergens op gebaseerd. (KTH)

