Kompany maakt kans op basisplaats

Een subtiel balletje door de benen tijdens de opwarming. Kyle Walker verschalkte gisteren op training, tot zijn groot jolijt, Vincent Kompany. De aanvoerder is kandidaat-basisspeler tegen Shakhtar. Guardiola kiest voor hem in één op drie wedstrijden. Als hij vanavond aan de aftrap staat, zit Kompany in de Manchester-derby wellicht op de bank. Guardiola stelt vaste waarde Aymeric Laporte meestal op in de belangrijke matchen en roteert naar hartenlust met zijn drie andere verdedigers: Stones, Otamendi en Kompany. Kevin De Bruyne is niet beschikbaar door zijn knieblessure. City staat in het oog van de storm na de Football Leaks-onthullingen: hoe de club op slinkse manier een loopje nam met de Financial Fairplay-regels. (KTH)

