Kompany maait 19 maart 2020

00u00 0

Zijn gazon ligt er beter bij dan de grasmat in het Lotto Park. Carla Kompany heeft via Instagram beelden verspreid van Vincent Kompany, die bladeren harkt in zijn tuin. "Hij is aan het tuinieren, hij is echt aan het tuinieren", is het verwonderende commentaar van Carla. "Zo ver is het gekomen." Het is nochtans niet zo dat Kompany dezer dagen met zijn groene vingers draait. De trainingen op Anderlecht zijn geschrapt, maar de aanvoerder/tuinman staat voortdurend in contact met het management. De gesprekken gaan onder meer over de samenstelling van de kern voor volgend seizoen. Waar Kompany ook tijd voor maakte, was een video posten over corona: "Stay strong!" Kompany is niet de enige Duivel die zich moet zien bezig te houden. Romelu Lukaku, in quarantaine bij Inter Milaan, onderhield op zijn hometrainer zijn conditie - hij zweette daarbij hevig. Nadien had de spits een videochat met zijn grote voorbeeld Didier Drogba. (PJC)

