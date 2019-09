Exclusief voor abonnees Kompany leeft mee in de loge, én speecht op café 02 september 2019

Neen, Vincent Kompany zat niét op de bank bij Anderlecht. De geblesseerde speler-manager volgde de wedstrijd vanuit een loge met U21-coach Craig Bellamy aan zijn zijde. Kompany was in contact met de bank. "Maar we hebben vandaag niet anders gewerkt dan tijdens andere wedstrijden", zei T1 Simon Davies. "Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld ook met de wedstrijdanalisten, hoog in de tribune, contact was. Vince heeft me gewoon mijn werk laten doen, zoals anders." Na de wedstrijd spoedde Kompany zich naar de kleedkamer, waar hij samen met zijn spelers de eerste competitiezege van het seizoen vierde. "Dit is ook mijn eerste overwinning als manager. En dit smaakt zoet", had hij in de vestiaire verklaard.

