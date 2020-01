Exclusief voor abonnees Kompany in 'Hall of Fame' Engels voetbal 11 januari 2020

In het Savoy Hotel in London wacht Vincent Kompany zondag een staande ovatie. De FWA, de federatie van Voetbalmedia, houdt er zijn jaarlijks galadiner, deze keer ter huldiging van de speler-trainer van Anderlecht. Hij wordt er opgenomen in de 'Hall of Fame' voor zijn bijdrage aan het Engels voetbal, op en naast het veld. "Een testament voor het respect dat dit land voor Kompany heeft", zegt Gary Lineker verder in deze krant. Kompany (32) is de eerste Belg die die eer te beurt valt. Met vier landstitels in zeven jaar met Man City was hij de meest succesvolle aanvoerder van het afgelopen decennium. Hij komt in aardig gezelschap. Werden eerder gehuldigd: Bob Paisley, Sir Kenny Dalglish, Sir Bobby Charlton, Bobby Moore, Sir Bobby Robson, Brian Clough, Sir Stanley Matthews, Sir Alex Ferguson, Gary Lineker, George Best, Arsène Wenger, Ryan Giggs, David Beckham, Frank Lampard, Thierry Henry, Paul Scholes, Steven Gerrard, José Mourinho, Didier Drogba, Wayne Rooney, Pelé en Gareth Southgate. (KTH)

