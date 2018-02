Kompany: "Ik kick op tegenkanting" 27 februari 2018

De filosoof Vincent Kompany (31) liet zich zondag na de League Cup-finale op Wembley helemaal gaan. "Dat doelpunt betekende de wereld voor mij", zei hij. "Het is moeilijk om al mijn goals te rangschikken. Het wordt niet beter dan die treffer in de derby tegen United, maar deze komt er dicht bij. Weet je, ik heb het geluk dat ik bij een club speel waar ik enorm veel steun krijg van de medische staf. Maar vaak doe ik ook mijn eigen ding. Puur om mijn koppigheid. Ik haal als het ware plezier uit de tegenkantingen van het leven. Hoe slecht het ook gaat, ik heb altijd zo in mekaar gestoken. De verkeerde man om tegen te wedden."