Kompany: "Ik ga volgend jaar zeker nog voetballen"

De handtekeningen staan er nog niet, maar beide partijen willen graag nog minstens een jaar met mekaar door. Tot het zover is, houdt Vincent Kompany (33) zich op de vlakte over zijn toekomst bij Man City. "Oh ja, ik ga volgend jaar zeker nog voetballen", zei Kompany dit weekend. Zijn contract bij City loopt straks af, maar de club heeft in september al wel een testimonial ingepland om zijn captain te huldigen voor zijn 10 jaar bij de club. Een cryptische Kompany: "Ik ben een lid van de familie, dus zullen we met deze situatie omgaan als familie. Of we er nu uitkomen of niet, dat zal niks veranderen aan de relatie die ik met deze club heb. Een contractverlenging is nu geen prioriteit. Eén ding is zeker: ik wil spelen en proberen om nog prijzen te pakken." Kompany, zo gaf hij dit seizoen meermaals aan, gelooft dat hij ondanks de blessures nog enkele jaren mee kan op het hoogste niveau. (KTH)

