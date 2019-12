Exclusief voor abonnees Kompany: "Ik eet amper nog vlees" 19 december 2019

00u00 0

Veggie Vince. In een interview met de Britse krant 'The Telegraph' heeft Vincent Kompany uitgebreid gesproken over zijn (gezonde) eetgewoonten. "Ik heb de hoeveelheid vlees die ik eet drastisch verlaagd. Eigenlijk eet ik het nauwelijks nog. Tegenwoordig hou ik het voornamelijk op plantaardig voedsel." Kompany meent dat het gewijzigde menu - ondanks de vele blessures dit seizoen - zijn prestaties ten goede komt. "Ik heb mijn lichaam al tot zó veel limieten gepusht, terwijl de makkelijkst haalbare veranderingen te bereiken zijn door een dieet. Ik heb het gevoel dat wat ik nu eet een enorme impact heeft op mijn prestaties, de kwaliteit van mijn slaap en mijn leven." (VDVJ)

