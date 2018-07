Kompany geeft Delph 'lift' voor bevalling 09 juli 2018

Vincent Kompany helpt anderen graag een handje. Zelfs als ze voor een ander land spelen. Engels international Fabien Delph kreeg vanuit Kaliningrad een lift om sneller bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn en de bevalling mee te maken. "Zijn gezin was aanwezig op de match tegen Engeland", zegt Delph. "Ik ben close met Vincent en zijn familie, dus ik mocht met hun privéjet mee. Het was alleen ik, zijn vrouw Carla en de drie kinderen. België had ons geklopt, dus ik wist niet goed of ik tegen hen mocht spreken, maar zijn kinderen zijn fantastisch." Delph kreeg een derde dochter. Voor de kwartfinale tegen Colombia vloog hij - in zijn eentje - terug naar Rusland. (KTH)