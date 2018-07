Kompany eventjes groter dan cricket New Delhi, India 02 juli 2018

00u00 0

Normaal gezien is cricket er het populairst, maar tijdens het WK gaat zelfs India plat voor Koning Voetbal. "Indiërs zijn dol op de Premier League, waar veel van onze toppers zoals Kompany spelen", aldus de Belgische ambassade in New Delhi. Daar ontvangen ze dezer dagen erg veel Duivels-fans, onder wie lokale voetbalteams zoals Delhi FC Dynamos. "Zelfs toen we tegen Engeland speelden - het was hier toen 23.30 uur - was het hier erg druk." Dat belooft voor vanavond, wanneer Kompany weer op het veld zal staan. (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN