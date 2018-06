Kompany en Vermaelen stomen zich klaar in hotel 15 juni 2018

Hoe het trainingscentrum eruitziet, zullen ze pas ten vroegste volgende week weten. Tenminste: als ze in de definitieve selectie van 23 zitten. Vincent Kompany, herstellend van een liesblessure, en Thomas Vermaelen, bijna terug na een scheurtje in zijn hamstring, bleven gisteren in de Moscow Country Club voor een individueel programma. Dat zal ook vandaag zo zijn, ook al trainde Vermaelen in Tubeke al eens mee met de groep. "Het is beter dat ze in het hotel verder werken", aldus Martínez. "We willen hen in optimale omstandigheden laten trainen om de selectie te halen, waarna we een zo goed mogelijke medische beslissing zullen nemen, 24 uur voor Panama." (NP)