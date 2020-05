Exclusief voor abonnees Kompany en Vandenhaute grijpen macht 29 mei 2020

Anderlecht treedt alweer een nieuw tijdperk in met een straffe troonswissel. Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute grijpen de macht en kopen zich in paars-wit in. Vandenhaute, tot nu toe 'slechts' adviseur, treedt op de voorgrond als voorzitter. Marc Coucke zet dus een stap opzij, maar blijft via zijn investeringsmaatschappij Alychlo wel hoofdaandeelhouder. Deze revolutie maakt deel uit van het 'Masterplan 20-25' van CEO Karel Van Eetvelt om van RSCA weer een roemrijke club te maken.

