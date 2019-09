Exclusief voor abonnees Kompany én Roofe trainen mee 19 september 2019

00u00 0

Dan toch wat goed nieuws voor Vincent Kompany in de aanloop naar het duel van zondag tegen Club Brugge. Gisteren trainde voor het eerst aanwinst Kemar Roofe met de groep mee. Roofe sukkelde wéken met een halsstarrige enkelblessure en trainde sinds zijn komst naar Anderlecht enkel individueel. Vraag is of hij de volgende dagen reactie ondervindt van de collectieve trainingen. Is dat niet het geval, dan behoort hij mogelijks tot de selectie. Voor een basisplaats is het wellicht nog te vroeg.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis