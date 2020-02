Exclusief voor abonnees Kompany en Lawrence trainen (weer) 11 februari 2020



Meteen twee opties erbij. Vincent Kompany en Kemar Lawrence stonden gisteren op het oefenveld bij Anderlecht. Kompany had het 1-1-gelijkspel tegen AA Gent overgeslagen wegens spiermoeheid aan de kuit, maar hervatte nu de groepstraining. Normaal gezien is de Rode Duivel inzetbaar tegen KV Mechelen dit weekend. Hetzelfde geldt voor Lawrence - de nieuwkomer is vrijdag gearriveerd. Wat in het nadeel van de Jamaicaanse linksachter spreekt, is dat hij wedstrijdritme mist. RSCA hoopt daarnaast Cobbaut te recupereren. Of spelers als Chadli en Roofe fit zullen geraken, valt af te wachten - de twee ontbraken alvast op de verspreide foto's. Het zou nochtans welkom zijn gezien de enkeloperatie van Antoine Colassin. De ingreep die hij gisteren onderging, is alvast geslaagd. De verwachting is dat Colassin nu zeker twee maanden zal moeten revalideren. De enige fitte 'negen' in de kern is nieuwkomer Dejan Joveljic, die de laatste maanden amper speelde. Evenmin te zien op de beelden: Yari Verschaeren (enkel), hoewel hij deels meetrainde. Het is evenwel een utopie om te denken dat hij Achter de Kazerne al tot de wedstrijdselectie zal behoren. (PJC)

