Kompany en het WK van 2038 Onze columnist JAN MULDER 24 maart 2018

00u00 0

Een week met opmerkelijk nieuws ligt achter ons. Gert Verheyen wordt misschien trainer van KV Oostende, Franky Van der Elst gaat met hem mee, en weer dreigen twee uitstekende analisten te worden weggekocht, Michel Preud'homme zaagt de poten van de stoel van Sá Pinto én die van manager Renard doormidden, Stoffel Vandoorne denkt aan podiumplaatsen, Nicolas Stanciu voetbalt in Praag de pannen van het dak, Panama blijkt na een oefenwedstrijd opeens een zeer lastige tegenstander te zijn, Freddy Maertens vertelt in 'De Kleedkamer' dat hij dertien liter water per dag dronk ("meer dan een koe"), maar wat zei Vincent Kompany gisteren in deze krant? Las ik dat goed?

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN