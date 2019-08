Exclusief voor abonnees Kompany en Coucke zien Anderlecht-dames winnen in CL 08 augustus 2019

Zelfs zonder hun steun was het gelukt. Voorzitter Marc Coucke en speler-manager Vincent Kompany hebben gisteren gezien hoe de damesploeg van Anderlecht moeiteloos won van PAOK in het kwalificatietoernooi van de Champions League: 5-0. Aan de pauze stond het slechts 1-0 op het hoofdveld, maar na de rust bouwde paars-wit zijn voorsprong makkelijk uit. Red Flame De Caigny (foto) was de beste speelster, de middenveldster scoorde drie keer. Er waren ongeveer 500 toeschouwers aanwezig - naast Coucke en Kompany tekenden onder meer Simon Davies en Thomas Didillon present. Zaterdag om 14 uur speelt Anderlecht tegen favoriet Kvinner uit Noorwegen. Enkel de groepswinnaars gaan door naar de 1/16de finales. (PJC)

