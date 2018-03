Kompany doorstaat 90 minuten probleemloos 13 maart 2018

Met een zichtbaar gemak stoomt Manchester City naar de landstitel. Gisteren zette de autoritaire leider in de Premier League simpel Stoke City opzij. Twee goals van David Silva. Kevin De Bruyne speelde een minder opvallende match: veel loop- en presswerk, maar minder dominant en lucide in de buurt van de zestien. Ook Vincent Kompany doorstond probleemloos de 90 minuten. Hij is al anderhalve maand blessurevrij. De spelers van City trekken de komende dagen naar Abu-Dhabi voor een mini-stage. Door de uitschakeling in de FA Cup zijn ze komend weekend vrij. Geen extra vakantie dus, maar toch hoor je De Bruyne niet klagen. Ook omdat Roberto Martínez Rode Duivels later bij mekaar roept voor de interland tegen Saoedi-Arabië. (KTH)

