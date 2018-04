Kompany: "Dominant maar niet efficiënt" 05 april 2018

Vincent Kompany vond de 3-0-cijfers overdreven. "De uitslag weerspiegelt de waardeverhoudingen op het veld niet. Wij domineerden de tweede helft, maar misten efficiëntie. Liverpool was wel efficiënt en had ook wat geluk." Kompany blijft wel strijdvaardig. "We hebben de perfecte wedstrijd nodig volgende week, maar het kan nog." (KDZ)