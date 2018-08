Kompany blijft Rode Duivel 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Vincent Kompany heeft een onmiskenbaar gevoel voor timing: uitgerekend op de dag dat hij zijn tien jaar als trotse speler van Manchester City vierde, meldde hij op zijn Instagram dat hij ook van de Rode Duivels nog niet genoeg heeft.

Het hoge woord is eruit. King Kompany zet zijn kroon bij de Rode Duivels nog niet af. Het verlossende zinnetje waar België op wachtte, volgde haast als een post scriptum in een bericht dat hij gisteren postte als 'dankwoord' aan zijn club Manchester City. Leest u maar mee: "Nooit heb ik meer van het voetbal genoten dan ik nu doe en ik ben gemotiveerder dan ooit om een bijdrage te leveren aan het succes van deze prachtige club. En dat gaat ook op voor mijn geliefde land België."

Zo maakt de 32-jarige verdediger een einde aan alle speculaties, die hij in september 2017 nog zelf in gang zette. "Ik ga zeker niet stoppen met voetballen na het WK, maar de kans is groot dat ik nadien wel een punt zet achter de nationale ploeg." Een maand later herhaalde hij die woorden, door te zeggen dat het WK "allicht mijn laatste toernooi met de Rode Duivels wordt". Tijdens het WK in Rusland nam Kompany de twijfels over zijn toekomst niet weg. Voor de kwartfinale tegen Brazilië zei hij tijdens de persconferentie: "Wat is hét signaal? Het signaal is als je niet meer uit je bed kan of niet meer kan lopen. (lachje) Dat is momenteel nog niet het geval."

Tijdens de huldiging van de Rode Duivels op de Brusselse Grote Markt gaf hij evenmin uitsluitsel: "Ik ga eerst de emoties laten bezinken en met mijn vrouw en kinderen praten. Ik voel me goed, ik voel me echt jong." Hij leek zelfs de vermoedens te voeden dat het gedaan was door nadrukkelijk zijn ploegmaats, staf en fans te bedanken: "Ik zal onze tijd samen nooit vergeten."

Vorig weekend, na de competitiematch tegen Huddersfield, stapte hij met een mysterieus glimlachje om de mond weg toen hij de vraag kreeg of hij zou stoppen: "Altijd weer die vraag, altijd weer die vraag."

Nog nooit EK gespeeld

In bondskringen waren intussen wel de eerste signalen opgevangen dat Kompany, met 82 caps op de teller, toch nog zin had om verder te schrijven aan zijn verhaal bij de nationale ploeg. Ook in zijn entourage viel te horen dat het nog geen game over was voor Kompany, die op 18 februari 2004 als 17-jarige debuteerde bij de Rode Duivels. Dat Kompany nog géén EK op zijn rijkgevuld cv heeft staan, speelt mogelijk een rol. Kompany was er wel bij op de WK's van 2014 en 2018, maar het EK van 2016 miste hij door een blessure in de lies.

Goed nieuws dus voor bondscoach Roberto Martínez, die eind volgende week zijn selectie bekend maakt voor de oefeninterland tegen Schotland op vrijdag 7 september. Vier dagen later staat in Reykjavík de interland tegen IJsland om de UEFA Nations League op de agenda. (VH/NP/SK)