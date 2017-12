Kompany "bijna" klaar voor drukke eindejaarsperiode 00u00 0

De Premier League begint vandaag aan zijn eindejaarsshow met vier speeldagen in 13 dagen, voetbal op tweede Kerstdag, oudjaar en Nieuwjaar. Op drie dagen na staat er elke dag voetbal op het programma tot 4 januari. Vincent Kompany is bijna, maar nog niet helemaal, fit voor de drukste periode van het jaar na zijn spierblessure. Guardiola blijft het herhalen. "Hij maakt het beter, veel beter", zei Guardiola. "Ik denk dat hij de komende dagen weer klaar is." Kompany hervatte gisteren met de groep. Bournemouth komt wellicht nog te vroeg. Bij Man United blijft Fellaini (knie) out. De club bereidt intussen een tweede, verbeterd contractvoorstel voor, nadat een eerste van tafel werd geveegd. Mourinho wil Fellaini absoluut houden.

