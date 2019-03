Kompany beste buitenlander ooit in de Premier League? 23 maart 2019

Béter dan onder meer Cristiano Ronaldo en Eric Cantona? Het kan voor Vincent Kompany, door de Britse openbare omroep BBC genomineerd om beste buitenlander ooit in de Premier League te worden. "Kompany is fantastisch voor Manchester City", aldus Alan Shearer, die samen met Chris Sutton, Ruud Gullit en 'New York Times'-journalist Rory Smith de shortlist opstelde. "Zijn palmares telt drie landstitels en 260 wedstrijden, maar dat had nog meer kunnen zijn als hij niet zoveel geblesseerd was." De concurrenten voor Kompany zijn David de Gea, Petr Cech, Peter Schmeichel, Jaap Stam, Nemanja Vidic, Patrick Vieira, David Silva, Ronaldo, Thierry Henry, Sergio Agüero, Cantona en Didier Drogba. Vandaag maakt men de winnaar bekend, stemmen kon tot gisteravond. (PJC)

