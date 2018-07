Komende vijf jaar 200.000 extra jobs verwacht in Vlaanderen 18 juli 2018

00u00 0

In Vlaanderen worden in de periode 2017-2023 netto 200.000 extra banen verwacht. Dat blijkt uit vooruitzichten van het Planbureau en Statistiek Vlaanderen. Dat zijn er heel wat meer dan in Wallonië (+81.000) en Brussel (+32.000). De werkloosheidsgraad in Vlaanderen zal volgens de prognose dalen van 7,2% in 2017 tot 4,4% in 2023. "Een aanzienlijke en snelle daling", stellen de statistici vast. De economische groei vertraagt wel, net als het tempo waarin er nieuwe jobs bijkomen.