Komende maand tot 10 stakingsdagen bij het spoor 16 juni 2018

Tussen 25 juni en 11 juli kan er maar liefst 10 dagen gestaakt worden bij het spoor. Na de drie kleine spoorbonden dient ook de socialistische spoorbond CGSP-ACOD een stakingsaanzegging in op 28 en 30 juni. De NMBS hoopt nog zoveel mogelijk stakingsdagen te kunnen voorkomen door in gesprek te gaan met de bonden. Ook bij De Lijn is er mogelijk hinder volgende week, vanwege informatiemomenten van de socialistische en liberale vakbond. De hinder kan een week lang aanslepen, elke dag in een andere provincie: dinsdag in Antwerpen, woensdag in Limburg, donderdag in West-Vlaanderen en vrijdag in Oost-Vlaanderen. De chauffeurs van de christelijke vakbond gaan wel aan de slag. (ARA)