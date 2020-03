Exclusief voor abonnees Komende dagen 9.500 Belgen gerepatrieerd 20 maart 2020

Met 56 vluchten haalt Brussels Airlines de komende dagen 9.500 landgenoten terug naar België. Zij zitten verspreid over 14 landen, waaronder Marokko, Spanje, Portugal en Gambia. De repatriëring gebeurt in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om uitzonderlijke vluchten, want zoals u hierboven al kon lezen, houdt Brussels Airlines al haar toestellen aan de grond. Belgen die willen terugkeren, moeten zich inschrijven via de website van Buitenlandse Zaken. Gisteren kwamen al 360 landgenoten terug uit de Marokkaanse steden Agadir en Marrakesh.