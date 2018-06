Komen Bill Gates en Bruce Springsteen dit weekend naar Vlaanderen? 21 juni 2018

Krijgt Bonheiden, in de provincie Antwerpen, deze zaterdag bezoek van een legendarische rockzanger én de rijkste man ter wereld? Best mogelijk, want amazones Jennifer Gates en Jessica Springsteen doen er mee aan een jumping, en hun papa's Bill en Bruce zouden kunnen meekomen. "Zeker zijn we niet. Die mannen zeggen nooit op voorhand of ze komen", zegt Mike Van Belle, de organisator van de C&M-jumping in Bonheiden. Jessica Springsteen (109de op de wereldranglijst) en Jennifer Gates (279ste) kennen ons land goed. Ze doen vaak mee aan jumpings en hebben hier al een paard gekocht.