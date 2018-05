Komeet heeft genoeg van rondjes draaien 12 mei 2018

Amerikaanse astronomen hebben geobserveerd hoe een komeet grotendeels is opgehouden met rond haar as te draaien. Toen ze de 1,5 tot 2 kilometer grote ijsberg een eerste keer in het vizier namen in maart 2017, draaide 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák (vernoemd naar zijn ontdekkers) één keer in twintig uur rond zijn as, terwijl hij rond de zon vloog.

