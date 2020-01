Exclusief voor abonnees Kom op tegen Kanker haalt kwart meer geld op 20 januari 2020

00u00 0

In 2018 en 2019 heeft Kom op tegen Kanker een recordaantal donaties binnengekregen: in totaal werd 35.943.987 euro opgehaald. "Dat is maar liefst 26,7%, of 7,5 miljoen euro meer dan in 2016 en 2017." Het geld gaat naar zorg, onderzoek, beleidsbeïnvloeding en preventie. "Met duidelijke en transparante input van experten en patiënten, zodat elke euro goed besteed kan worden", klinkt het. De bekendmaking van de tweejaarlijkse recordopbrengst was afgelopen zaterdag het hoogtepunt van de 'Dankjeweldoener' in Antwerpen, een dag speciaal om alle vrijwilligers van de organisatie te eren. Ze werden onder meer getrakteerd op een optreden van Niels Destadsbader. (AMK)