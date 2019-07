Exclusief voor abonnees Köln wil Nakamba, Club wil 7 miljoen 02 juli 2019

00u00 0

FC Köln trekt fel aan de mouw van Marvelous Nakamba (25). Maar Club Brugge wil de middenvelder niet zomaar laten gaan. Het vraagt zo'n 7 miljoen euro voor de Zimbabwaan. Die prijs vinden verscheidene geïnteresseerde clubs voorlopig te hoog voor een speler die afgelopen seizoen vooral bankzitter was. Nakamba speelde slechts 1.095 minuten in de competitie. Het jaar voordien, toen Club ook kampioen werd, was dat nog 2.724 minuten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis