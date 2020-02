Exclusief voor abonnees Koleirige Goffin moeizaam door in Rotterdam 13 februari 2020

David Goffin (ATP 10) verliest zelden zijn zelfbeheersing op de baan, maar in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Rotterdam tegen de Nederlandse wildcardspeler Robin Haase (ATP 167) nam de frustratie even de bovenhand. Na een gerateerde backhand bij een 3-4-achterstand waardoor Haase kon breaken, smeet Goffin van koleire zijn racket hard tegen de grond. Goffin zou die set ook inleveren, maar kon het laken in een zwaarbevochten duel over 2,5 uur toch nog naar zich toetrekken met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-4. In de achtste finales neemt Goffin het op tegen de 18-jarige Italiaan Jannik Sinner (ATP 79). (FDW/BF)

