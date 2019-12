Exclusief voor abonnees Koksijde weigert 400 asielzoekers op te vangen 27 december 2019

Koksijde ziet het niet zitten om net zoals in 2016 asielzoekers op te vangen. Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) wil in de luchtmachtbasis graag 400 personen onderbrengen, maar de burgemeester vreest voor de veiligheid in zijn gemeente. "Onze politie is nu al onderbemand", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche - een partijgenoot van De Block. "Het staat vast dat een asielcentrum incidenten met zich meebrengt. In 2016 zijn daar zelfs geseinde mensen en een mensensmokkelaar ondergebracht." De laatste tijd worden in de regio al meer transmigranten gesignaleerd. Koksijde ligt immers op een smokkelroute tussen Calais en Zeebrugge. Vorige week werden nog 35 transmigranten van de kusttram geplukt. "Het zijn telkens dezelfde gemeenten die voor opvang moeten instaan. Er is nood aan een spreidingsplan."

