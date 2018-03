Kokkel is populairste schelp 21 maart 2018

De meest voorkomende schelp aan onze kust is de kokkel. Dat blijkt uit de resultaten van de Grote Schelpenteldag, afgelopen zaterdag. Zo'n 400 burgers verzamelden samen 30.200 stuks. 7.024 daarvan waren kokkels of hartschelpen. Komen ook erg vaak voor: het 'nonnetje', de halfgeknotte strandschelp, de mossel en de Amerikaanse zwaardschede. Interessant is nog dat een aantal schelpen duidelijk talrijker is aan de west- dan aan de oostkust. Van de purperslak vonden de vrijwilligers vijf exemplaren. Deze zeeslak verdween in 1981 door vervuiling met een product dat tientallen jaren in bepaalde scheepsverven gebruikt werd. Nadat het middel verboden werd, maakte de purperslak in 2012 z'n comeback aan onze kust. (LBB)

