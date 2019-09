Exclusief voor abonnees Kok: "Door klap boze klant ben ik smaakzin kwijt" 11 september 2019

De chef van een restaurant in Knokke-Heist heeft z'n geur- en smaakzin verloren na een vechtpartij twee jaar geleden in z'n zaak, zo klonk het gisteren voor de rechtbank. De schermutseling brak uit toen de man zijn restaurant wilde sluiten rond middernacht. Een 40-jarige man uit Overijse, die nog een glas zat te drinken met een vriend, deelde een elleboogstoot uit op de neus van de chef. Twee jaar na datum constateerde een dokter dat de geur- en smaakzin van de man door het incident verdwenen waren. "Mijn cliënt moest anderen inschakelen om in de keuken te staan en wijn aan te kopen", aldus z'n advocaat. Hij eist een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro. De verdediging betwist het verhaal van de chef. Een privédetective stelde volgens hen vast dat de chef nog wel degelijk zelf wijn proefde en verkocht. (SDVO)

