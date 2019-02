Koffievrienden van Willy Willy openen rouwregister (omdat gemeente het niet doet) 19 februari 2019

00u00 0

Omdat het gemeentebestuur van Affligem geen rouwregister opent voor Willy Willy, beslisten zijn vrienden om dat zelf te doen. Het krijgt een plek in de krantenwinkel van Gina De Neef in Essene, waar de Scabs-gitarist elke dag zijn koffietjes ging drinken. "Gina zorgde voor een tafeltje, iemand anders voor een rouwboek en ikzelf voor een pot met witte tulpjes", zegt Geert De Bolle, koffievriend van Willy Willy. "Wie toch nog een afscheidswoordje heeft, kan dus in de krantenwinkel terecht. In de koffiehoek is de voorbije jaren een hechte vriendengroep ontstaan waar Willy bijhoorde." Volgens de gemeente was er niet meer genoeg tijd voor een officieel rouwregister. "Wij vernamen donderdag pas het overlijden en op vrijdagmiddag sluit het gemeentehuis", zegt burgemeester van Affligem Walter De Donder. "Zaterdag werd Willy Willy al gecremeerd." (WDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN