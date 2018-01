Koffieboon is spin van het jaar 00u00 0

De Europese spin van het jaar is... een koffieboon. De koffieboonspin, die ook in ons land voorkomt, is de favoriet van 83 arachnologen uit 26 Europese landen. Als ze gestoord wordt, trekt ze haar poten in en wordt ze ovaal zoals een koffieboon. Ze behoort tot de familie van de kogelspinnen, net als de beruchte zwarte weduwe, maar is totaal ongevaarlijk voor de mens. Het diertje wordt vier tot zeven millimeter groot en heeft een pootspanwijdte van maximaal vijftien millimeter. Nadat ze een prooi verschalkt heeft die groter is dan zichzelf, kan het beestje tot wel 18 maanden zonder voedsel.

