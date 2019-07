Exclusief voor abonnees Koffie zetten in hartje Venetië? 950 euro boete 20 juli 2019

In Venetië voeren ze de strijd tegen de hordes toeristen verder op. En mals zijn de Italianen niet: twee Duitsers hebben gisteren een kleine 1.000 euro boete gekregen omdat ze aan de populaire Rialtobrug koffie hadden gezet. Het koppel uit Berlijn, twee rugzaktoeristen, hadden zich met een klein kooktoestel aan de voet van de historische brug geïnstalleerd. Een ooggetuige had dat gezien en verklikte hen bij de politie. Die gaf de man een boete van 650 euro, zijn vrouw moet 300 euro betalen. Meer nog: het koppel moest de stad meteen verlaten. Burgemeester Luigi Brugnaro deed er nog een schepje bovenop en noemde de twee "hufters". Venetië treedt al langer op tegen toeristen die zich 'misdragen' of op historische pleinen picknicken.

