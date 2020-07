Exclusief voor abonnees Koffie voor een goed geweten Nieuw in de winkel 04 juli 2020

00u00 0

'Reviving Origins' heet het nieuwe Nespresso-programma ietwat dubbelzinnig. Een zoveelste manier van de fabrikant om te beklemtonen dat je voor de enige echte koffiecapsule bij hen moet zijn, én om de consument koffie te laten zetten voor de goede zaak. De bedoeling is dat je veelbelovende koffieboeren hoop geeft op een beter leven met elke kop die je slurpt van George Clooneys favoriete merk. Met Tamuka mu Zimbabwe (intensiteit 5), Esperanza de Colombia (intensiteit 5) en Amaha awe Uganda (intensiteit 8) wil Nespresso immers koffieregio's die het zwaar te verduren kregen door politieke conflicten, regenval of andere verwikkelingen via investeringen in infrastructuur en nieuwe landbouwpraktijken laten heropbloeien.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen