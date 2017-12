Koffie-opdondertje 00u00 0

Net zoals bij Nespresso valt het aantal nieuwe koffietoestellen onder de Dolce Gusto-vlag nog amper bij te houden, maar de nieuwe Lumio lijkt zeker een aanrader. Met zijn geringe afmetingen, wat helaas ook voor het waterreservoir van amper 1 liter geldt, is dit opdondertje ideaal als tweede apparaat op kantoor of in de studeerkamer. Ook de prijs is een meevaller: hoewel de officiële adviesprijs van de Dolce Gusto Lumio afklokt op 119 euro, zakt die bij heel wat elektrozaken onder de 100 euro. (StV)

