Exclusief voor abonnees Koffie mogelijk goedkoper 27 maart 2019

00u00 0

De kans is reëel dat koffie goedkoper wordt. De prijs op de internationale markt is naar zijn laagste peil in 13 jaar gezakt. Dankzij goede oogsten kampt de koffiemarkt met een overaanbod aan (Arabica-)bonen. In Latijns-Amerika, de belangrijkste markt voor koffiebonen, hebben de boeren nauwelijks hinder ondervonden van het hete en droge weer in januari, waardoor de oogsten boven alle verwachtingen uitkomen. De International Coffee Organization verwacht dat er een overaanbod van 1,2 miljoen balen zal zijn, en dat weegt zwaar door de op de prijs. Het is nu alleen de vraag of de inkopers en de supermarkten een deel van de lagere prijs zullen doorsluizen naar de consumenten, of kiezen voor een hogere winstmarge. Ook het nieuwe oogstjaar kondigt zich goed aan. Een snelle prijsverhoging op de internationale markten wordt niet verwacht omdat de grote spelers hun productie aan koffiebonen blijven uitbreiden.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen