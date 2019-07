Exclusief voor abonnees Koffers gestolen uit auto vlak voor vertrek op vakantie 06 juli 2019

De vakantie van een familie uit Oordegem, deelgemeente van Lede bij Aalst, is deze week geëindigd nog voor ze begonnen was. Dieven kwamen langs tussen het moment dat hun wagen was ingeladen en het geplande vertrek. Ze gingen er van door met alle reiskoffers. "De diefstal gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag, tussen 22.45 en 3.45 uur. Wie iets opmerkte, mag ons steeds contacteren", aldus de lokale politie. (KMJ)

