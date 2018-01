Koffer met 830.000 euro aan diamanten gestolen in station 00u00 0

Een Antwerpse diamantair is in het Brusselse Zuidstation beroofd van een koffertje met daarin liefst 830.000 euro aan edelstenen. De feiten dateren van 30 november, maar raakten nu pas bekend. De man wilde de Eurostar naar Londen nemen met de koffer, toen een 'simpele' zakkenroller ermee aan de haal ging. Uit beelden van bewakingscamera's zou zijn af te leiden dat er geen sprake was van een voorbereide zet. De dief was wel vergezeld van handlangers, maar zou geen weet gehad hebben van de enorme buit.