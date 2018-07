Koewacht trapt nieuwe reeks zomerconcerten af 25 juli 2018

In juli en augustus vinden in Stekene opnieuw gevarieerde en sfeervolle openluchtconcerten in elke leefkern plaats. Op het podium staan Stekense bands, bands met Stekense roots en af en toe een groep van buiten de gemeentegrenzen. De toegang is telkens gratis. Vrijdag 27 juli mag Koewacht de aftrap geven met een optreden van de Swampboys om 20.30 uur. Deze band, met de Stekense bassist Tonio 'TBass' Janssens, draait al ruim 10 jaar mee in het bluesmilieu. Om 22 uur is het de beurt aan De Cuverups. De band werd enkele jaren geleden opgericht voor het opluisteren van een trouwfeest, maar het begon al snel uit de hand te lopen. Andere vrienden en verre kennissen uit lang vervlogen tijden zochten in allerijl een lief om ook een huwelijk met bijhorend feest te kunnen organiseren. Op de duur begonnen De Cuverups zelfs te repeteren en was het hek helemaal van de dam. Men mag zich verwachten aan anderhalf uur rock-, pop- en dancecovers. (PKM)

