Koers 24 mei 2018

00u00 0

Tosh Van Der Sande (27) heeft opgegeven in de zeventiende etappe van de Giro. De renner van Lotto-Fix ALL stapte in de rit naar Iseo ziek af. De Belgische ploeg houdt zo nog vijf renners over, want Victor Campenaerts (26) was 's morgens ook niet meer aan de start gekomen

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Giro

sport

wielersport

sportdiscipline

wegwielrennen