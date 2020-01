Exclusief voor abonnees koerskort 14 januari 2020

Bij de vrouwen ging de winst in Otegem naar Alicia Franck. De 25-jarige veldrijdster van Experza won voor Ellen Van Loy en de Britse Anna Kay. Op het BK werd ze gisteren zesde. Het is haar eerste zege op Belgische bodem nadat ze een hele periode op de sukkel was. "De ontlading is enorm", klonk het

