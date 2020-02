Exclusief voor abonnees koerskort 08 februari 2020

John Degenkolb (Lotto-Soudal) krijgt in Parijs-Roubaix een kasseistrook naar zich genoemd. Sector 17 van Hornaing naar Wandignies-Hamage (3.700 meter), net na het Bos van Wallers-Arenberg op 82 kilometer van de finish, wordt voortaan de 'Secteur John Degenkolb'. De passage wordt maandag officieel ingehuldigd. De 31-jarige Duitser won de Helleklassieker in 2015, was twee jaar geleden ook de beste in de kasseienrit van de Tour en is ambassadeur van de vrijwilligersorganisatie 'Les Amis de Paris-Roubaix'

