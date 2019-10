Exclusief voor abonnees Koersen tegen kinderkanker 04 oktober 2019

00u00 0

Op zondag 6 oktober wordt in Burcht de Grote Prijs Stefan Adriaenssens georganiseerd. Plaats van afspraak is sportzone De Wallen aan de Heirbaan. De opbrengst van deze dag gaat naar het Kinderkankerfonds. Alle vrijwilligers zetten zich die dag belangeloos in.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis