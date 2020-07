Exclusief voor abonnees Koersen met lood in de schoenen Niels de Vriendt (20) sterft na val 06 juli 2020

00u00 0

Het moest een feest worden, de eerste Belgische profkoers in 4 maanden tijd. Maar aan de start gisteren in Rotselaar waren er alleen gebogen hoofden, een minuut stilte en lood in de koersschoenen. Belgisch kampioen Tim Merlier, op de tweede rij, huilde. Het was op de oefenkoers in zijn woonplaats Wortegem-Petegem, georganiseerd door zijn moeder, dat zaterdag de 20-jarige belofterenner Niels de Vriendt stierf na een val. "Ik voel me verantwoordelijk", stamelde Merlier, die verder amper iets kon uitbrengen.

