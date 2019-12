Exclusief voor abonnees Koers kort 09 december 2019

Michael Vanthourenhout moest in extremis verstek geven voor de Superprestigecross in Zonhoven. Een valpartij op training was de boosdoener, Vanthourenhout liep daarbij een lichte blessure aan z'n hand op

